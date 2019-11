الأوسكار جائزة رفيعة المستوى تعد مقياسا لنجاح الأفلام والنجوم الذين مثلوا في تلك الأفلام تقدم بشكل سنوي من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية، وتتكون هذه الجائزة من عدة جوائز أبرزها جائزة الأوسكار لأفضل فيلم، ممثل، ممثلة، مخرج، ممثل مساعد، ممثلة مساعدة، إنتاج، تصميم أزياء، صوت، مؤثرات بصرية، تصوير سينمائي.

ويحظى حفل الأوسكار الذي يقام سنويا بمتابعة شعبية كبيرة في العالم، وفيه يتم توزيع الجوائز على الفائزين.

تأسست جائزة الأوسكار في العام 1929 وكان فيلم جناحان أول الأفلام التي تحصلت على هذه الجائزة.

ويعد عدد جوائز الأوسكار التي يحصل عليها أي فيلم مقياسا لنجاحه، فكلما حصد الفيلم جوائز أوسكار أكثر كلما ازدادت أهميته وارتفعت قيمته الفنية، ومن خلال هذا التقرير سوف نتحدث عن أكثر الأفلام حصولا على الأوسكار:

فيلم التايتانك (1997)

يعد واحدا من أكثر الأفلام حصولا على الأوسكار حيث استطاع هذا الفيلم حصد 11 جائزة أوسكار، ويتحدث الفيلم عن غرق سفينة التايتانك الشهيرة والتي وصفت بالسفينة التي لا تغرق في أول رحلة لها بعد أن اصطدمت بجبل جليدي، ولعب دور البطولة في هذا الفيلم الممثل ليوناردو دي كابيرو، وكيت وينسليت وأخرجه جيمس كاميرون.

وحقق هذا الفيلم جائزة الأوسكار لأفضل فيلم، مخرج، أفضل أغنية أصلية، أفضل مؤثرات بصرية، أفضل مؤثرات صوتية، أفضل مونتاج، أفضل تصميم أزياء، أفضل تصميم إنتاج، أفضل صوت، أفضل تصوير سينمائي، وأفضل موسيقى.

فيلم The Lord of The Rings الجزء الثالث (2003)

حقق الجزء الثالث من فيلم ملك الخواتم 11 جائزة أوسكار، ويعد هذا الفيلم أحد أفلام الخيال، ويتحدث الفيلم عن اتحاد جاندالف وأراغون من أجل قيادة جيش البشر ضد جيش سارون، في حين يقوم فرودو وسام بالتخلص من الخاتم، وشارك في هذا الفيلم نخبة من النجوم العالميين أمثال فيجو مورتينسين وإيان ماكيلين، والممثلة كيت بلانشيت.

وحصد الفيلم جوائز الأوسكار لأفضل فيلم، أفضل مخرج، أفضل سيناريو مقتبس، أفضل موسيقى، أفضل أغنية أصلية، أفضل مونتاج، أفضل مؤثرات بصرية، أفضل دمج أصوات، أفضل تصميم أزياء، أفضل مكياج، وأفضل تصميم إنتاج.

فيلم Ben-Hur(1959)

فيلم دراما تاريخ مميز استطاع تحقيق 11 جائزة من جوائز الأوسكار.

يتحدث الفيلم عن حياة يهوذا بن هور الأمير الخيالي من القدس الذي يصبح عبدا بعد خيانة صديقه الروماني ميسالا له، وعن الطريقة التي استعاد من خلالها حريته، وكيفية انتقامه من صديقه الخائن.

ولعب دور يهوذا في هذا الفيلم الممثل شارلتون هوكينز، كما شارك في الفيلم نخبة من النجوم الآخرين أمثال هوك غريفيث، والممثلة هايا هيريت في حين أخرج هذا الفيلم ويليام وايلر.

وحقق الفيلم جائزة الأوسكار لأفضل فيلم، أفضل مخرج، أفضل ممثل بدور رئيسي، أفضل ممثل بدور ثانوي، أفضل موسيقى، أفضل تصوير سينمائي، أفضل مونتاج، أفضل مؤثرات بصرية، أفضل صوت، أفضل تصميم أزياء، أفضل تصميم إنتاج.

فيلم West side story (1961)

فيلم جريمة غنائي مميز حقق 10 جوائز أوسكار، وتدور قصة هذا الفيلم حول قصة الحب التي تجمع بين توني وماريا اللذين ينتميان لعصابتين متحاربتين في نيويورك، وتتسبب النزاعات العرقية في تحويل هذه العلاقة إلى مأساة.

ولعب دور البطولة في هذا الفيلم الممثلة ناتالي وود والممثل ريتشارد بيمر، وأخرج هذا العمل المخرج الراحل روبرت وايز والمخرج جيرومي روبين.

وحصد الفيلم جوائز الأوسكار لأفضل فيلم، أفضل ممثل، أفضل ممثل بدور ثانوي، أفضل ممثلة بدور ثانوي، أفضل موسيقى، أفضل صوت، أفضل مونتاج، أفضل تصميم أزياء، وأفضل تصميم إنتاج.

فيلم The English Patient (1996)

فيلم رومانسي حربي رائع، يتحدث عن قصة حب جمعت بين ممرضة كندية ورجل بريطاني تعرض للحروق بسبب تحطم الطائرة في أواخر الحرب العالمية الثانية، حيث ساهم اعتناء الممرضة بالمريض في نشوء هذه العلاقة.

ولعب دور البطولة في هذا الفيلم كل من رالف فاينس وجولييت بينوش وويليم دافو في حين أخرجه أنتوني مانغيلا.

وحصد الفيلم 9 جوائز أوسكار هي أفضل فيلم، أفضل مخرج، أفضل ممثلة بدور ثانوي، أفضل موسيقى، أفضل تصوير سينمائي، أفضل مونتاج، أفضل صوت، أفضل تصميم أزياء، وأفضل تصميم إنتاج.

فيلم The Last Emperor (1987)

يعد هذا الفيلم واحدا من أهم وأبرز الأفلام التاريخية التي استطاعت تحقيق جائزة الأوسكار، ويتحدث الفيلم عن حياة Pu Yi آخر إمبراطور صيني والذي اعتلى العرش في سن الثالثة.

The post أكثر الأفلام حصولا على الأوسكار appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية