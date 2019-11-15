شيرين تُعبر عن سعادتها بحالة الانفتاح التي تشهدها السعودية

تألقت النجمة المصرية شيرين في الحفل الفني الذي أحيته، الخميس، في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي المستمر حتى شهر ديسمبر القادم.

وشهدت الحفلة حضورا جماهيرا كبيرا تفاعل بكل حماسة مع الأغاني التي قدمتها المطربة المصرية على مدار ساعة ونصف.

وغنت شيرين في الحفلة باقة من أبرز أغانيها كأغنية حب جنة، نساي، أنا مش بتاعة الكلام ده، وكده يا قلبي وغيرها.

وعبرت الفنانة المصرية عن سعادتها بحالة الانفتاح التي تشهدها المملكة السعودية، وتمنت للسعودية الخير والتقدم.

الجدير بالذكر أن شيرين تعرضت لموقف طريف في الحفلة، إذ صعد مسن سويسري إلى المسرح ليبدي إعجابه بها، فما كان منها إلا أن قبلت يده احتراما له، ومن ثم داعبته بعبارة ربنا يستر علينا من حسام زوجي.

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