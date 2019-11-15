منصة إلكترونية تتيح للمعلمين بيع موادهم الدراسية

في إطار سعيها لمساعدة المدرسين على تحقيق دخل إضافي قامت شركة أمازون الأمريكية بإطلاق منصة Ignite التي تتيح للمعلمين بيع المواد الدراسية التي يقومون بإعدادها بأنفسهم.

وقالت أمازون أن المنصة الجديدة ستكون متاحة حاليا بنظام الدعوات فقط على أن تتوسع ويزداد عدد المشتركين بها خلال الفترة القادمة.

وأكدت أمازون على أن عمولتها من كل عملية بيع على هذه المنصة ستكون 30% فقط، وفي حال كان سعر المادة أقل من 2.99 دولار فإن أمازون ستخصم فقط 30 سنت دون أن تأخذ أي عمولة أخرى من المدرس.

ويستطيع المدرس إنشاء حساب في المنصة الجديدة بكل سهولة، ومن ثم يقوم برفع المواد والكراسات التي يرغب ببيعها على المنصة مع تحديد سعرها، ومن ثم تقوم الشركة خلال يومين كأقصى حد بالتأكد من أن المواد المنشورة أصلية وملك للمدرس، ولا تخص أحد آخر، وبعد التحقق من صحتها يتم عرضها على المنصة.

ولن يقتصر عمل المنصة الجديدة على مساعدة الطلاب في الحصول على مواد دراسية، بل سيكون بإمكان المدرسين الآخرين الاستفادة من المواد التي طرحها المدرسون الآخرون وتدريسها لطلابهم في حال لم يكن لديهم الوقت الكافي لإعداد مواد تعليمية.

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