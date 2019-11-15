كتلة من الشعر تهدد حياة فتاة روسية

تمكن أطباء من مستشفى مدينة ليوبيرتسي في ضواحي موسكو من استخراج كتلة من الشعر من معدة فتاة مصابة بمتلازمة رابونتسيل.

وتعد متلازمة رابونتسيل مرضا نفسيا يجعل الشخص يشعر برغبة دائمة في تناول شعره، وهذا ما دأبت عليه الفتاة الروسية منذ أيام المدرسة.

واستخرج الأطباء من معدة الفتاة كتلة متلاصقة من الشعر بطول 20 سم وعرض 15 سم.

وأكد الأطباء أن العملية ساهمت في إنقاذ حياة الشابة الروسية لأنها جاءت في وقتها، ولو تأخرت الفتاة في إجراء العلمية لكانت حياتها معرضة للخطر.

يذكر أن متلازمة رابونتسيل مرض نفسي يمكن علاجه من خلال اللجوء إلى طبيب نفسي، وفي حال لم يراجع المصاب بهذه المتلازمة الأطباء النفسيين فإن حياته ستكون في خطر.

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