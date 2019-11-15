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كتلة من الشعر تهدد حياة فتاة روسية

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن أطباء من مستشفى مدينة ليوبيرتسي في ضواحي موسكو من استخراج كتلة من الشعر من معدة فتاة مصابة بمتلازمة رابونتسيل.

وتعد متلازمة رابونتسيل مرضا نفسيا يجعل الشخص يشعر برغبة دائمة في تناول شعره، وهذا ما دأبت عليه الفتاة الروسية منذ أيام المدرسة.

واستخرج الأطباء من معدة الفتاة كتلة متلاصقة من الشعر بطول 20 سم وعرض 15 سم.

وأكد الأطباء أن العملية ساهمت في إنقاذ حياة الشابة الروسية لأنها جاءت في وقتها، ولو تأخرت الفتاة في إجراء العلمية لكانت حياتها معرضة للخطر.

يذكر أن متلازمة رابونتسيل مرض نفسي يمكن علاجه من خلال اللجوء إلى طبيب نفسي، وفي حال لم يراجع المصاب بهذه المتلازمة الأطباء النفسيين فإن حياته ستكون في خطر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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