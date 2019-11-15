وصفة للعناية بالقلب أثناء القيادة

أثبتت دراسة قام بها باحثون من جامعات ساو باولو البرازيلية، وأكسفورد البريطانية، وبارما الإيطالية أن الاستماع إلى الموسيقى أثناء قيادة السيارة وسط الزحام مفيد للقلب.

واعتمد الباحثون في دراستهم هذه على قاعدة بيانات واسعة ومجموعة من المتطوعين الذين أشركوهم في زحام مروري لمدة 20 دقيقة في مسافة 3 كيلومترات.

وعمدوا إلى قياس تأثير إجهاد التجربة على القلب في حال الاستماع إلى الموسيقى وفي حال عدم الاستماع إليها.

واستنتج الباحثون أن الجهاز العصبي يؤثر بشكل سلبي على القلب بسبب الضغط والتوتر الذي يعاني منه السائق أثناء الازدحام، وأن الموسيقى تساعد على امتصاص التأثير العصبي والسلبي المضر بالقلب شرط أن تكون هذه الموسيقى بآلات موسيقية فقط وليست أصوات ديجيتال إلكترونية.

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