فقد بصره بعد “ليلة طويلة” على ألعاب الفيديو

تفاجأ مواطن صيني لم يكشف عن اسمه عند استيقاظه من نومه بعد ليلة قضاها باللعب على هاتفه الذكي بفقدانه البصر بعينه اليسرى، الأمر الذي دفعه للذهاب إلى المستشفى بشكل فوري.

وقال الأطباء إن المواطن الصيني الذي يعيش في مدينة شنجن جنوب الصين أصيب باعتلال فالسلفا الشبكي وهو نزيف يصيب العين بعد تمزق الأوعية الشبكية، ويحدث نتيجة بذل مجهود بدني كبير، ويؤدي إلى حدوث نزيف في العين بسبب تمزق الأوعية الشبكية.

وأكد الأطباء أن المصابين بهذه الحالة يعانون من رؤية ضبابية أو فقدان جزئي أو كلي للبصر.

وعلى الفور قام الأطباء بإجراء عملية جراحية بالليزر للرجل الصيني، ومن المتوقع أن يستعيد بصره خلال شهر واحد.

ولا تعد هذه الحالة الأولى من نوعها إذ أصيب الشهر الماضي مواطن صيني آخر بجلطة في العين نتيجة لإدمانه على ألعاب الهواتف الذكية، ولعدم تشغيله الإضاءة في غرفته أثناء اللعب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية