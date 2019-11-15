شركة HTC تطلق هاتفا جديدا بـ195 دولارا

كشفت شركة HTC الأمريكية عن هاتف جديد ومميز بتكلفة منخفضة أطلقت عليه اسم Desire 19S.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media TekHelio P22، ونظام تشغيل Android 9Pie، وواجهة HTC Sense UI.

وزودت الشركة الأمريكية الهاتف بشاشة IPS بحجم 6.2 بوصة وأبعاد 19.9 وجودة عرض HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 13 ميغا بيكسل، والثانية والثالثة 5 ميغا بيكسل.

أما عن الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز فستصل مساحتها إلى 32 غيغا بايت في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 3 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على منفذ USB، مدخل 3.5 للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 3850 قابلة للشحن السريع بسرعة 10 واط.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق الهاتف الجديد في تايلاند حاليا بسعر 195دولارا أمريكيا، على أن تطلقه لاحقا في كافة أنحاء العالم.

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