شركة بريطانية تطلق “أفضل” سماعة في العالم

أماطت شركة لين البريطانية اللثام عن أفضل سماعة لاسلكية في العالم والتي أطلقت عليها اسم Series3.

وقالت الشركة البريطانية إن سماعتها ستكون مزيجا بين السماعات اللاسلكية وأنظمة الصوت الهاي فاي، وسيصل وزنها إلى 6.9 كغ.

وتعتمد السماعة الجديدة على موالف النغمات الحادة Silk Dome19 ملم، وموالف النغمات العميقة والمتوسطة Long Throw 160 ملم، ووحدتين من مضخم الصوت بقدرة 100 واط من الفئةD، مما يجعلها تمنح المستخدم صوتا نقيا وصافيا.

وزودت الشركة البريطانية السماعة الجديدة بمنفذ HDMI-ARC، تقنية البلوتوث، وشبكة WLAN، وسيكون المستخدم قادرا على تشغيلها في أنظمة السينما المنزلية أو تشغيل الموسيقى عن طريق التطبيق الخاص بالسماعة أو من خلال تقنية Apple Airplay.

وتحتوي السماعة على 6 أزرار تم تركيبها في الجانب العلوي، ومن خلال هذه الأزرار سيكون المستخدم قادرا على التحكم بالموسيقى.

وقالت الشركة البريطانية إن معدل استهلاك السماعة في حالة الاستعداد يبلغ 11 واط.

يذكر أن الشركة البريطانية ستطلق السماعة الجديدة في الأسواق عام 2020 بسعر يصل إلى 2950 جنيها إسترلينيا.

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