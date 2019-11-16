أفضل 10 هواتف في العالم من حيث التصوير.. هل هاتفك بينهم؟

كشفت منصة dxomark المتخصصة في مراجعات وتقييم الكاميرات عن قائمة أفضل 10 هواتف ذكية في العالم من حيث الكاميرات والتصوير.

وتمنح المنصة درجة مكونة من نقاط، وتستند على عدة معايير مثل التصوير الليلي، الثبات في تصوير الفيديو، ألوان الصور ودرجة التباين والتشبع في الألوان، مدى إظهار الصور للتفاصيل في مختلف ظروف الإضاءة، وكمية الضبابية التي تظهر في الصور.

وحصل هاتف هواوي ميت 30 برو على المركز الأول حاصداً 117 نقطة، إلى جانب هاتف Xiaomi Mi CC9 Pro Premium والذي جاء بكاميرا ذات دقة 108 ميغابكسل.

أما في المركز الثالث فقد حصل عليه هاتف آيفون 11 برو ماكس، حيث قدم الهاتف تجربة تصوير واقعية وثبات في الفيديو خلال الحركة لكن بعض الصور ظهر عليها ضبابية في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وفي المركز الثالث مكرر جاء هاتفي سامسونغ غالكسي نوت 10 بلس وشقيقه نسخة 5G، وقد حصل على 117 نقطة، فكاميرات الهاتف قدمت تجربة تصوير قوية لكن بعض الألوان خذلت الهاتف في بعض الصور.

بينما في المركز السادس حضرت هواوي مرة ثانية مع هاتف هواوي بي 30 برو والذي تميز بقوة التقريب البصري والعزل الممتاز للخلفية والألوان المشبعة، وقد حصل على 116 درجة.

وجاء في المرتبة السادسة مكرر هاتف سامسونغ Galaxy S10 5G بكاميرا خماسية العدسة وتقدم تجربة تصوير ممتازة لاسيما عند التنقل حيث الثبات رائع إضافة إلى تجربة تصوير العدسة الواسعة المميزة.

وفي المركز الثامن جاء هاتف OnePlus 7 Pro وحصل على 114 نقطة، بينما جاء هاتف Honor 20 Pro في المركز التاسع ب 113 نقطة، وعاشراً جاء هاتف غالكسي أس 10 بلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية