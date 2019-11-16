آيفون “مستقبلي وخطير”.. فيديو غريب ينتشر عبر الإنترنت

استمرت شركة آبل في السنوات الثلاث الأخيرة على شكل هاتفها الآيفون ولم تقدم جديداً فيما يتعلق بالتصميم والهيكل الخارجي الأمر الذي جعل محبي هواتف آيفون يدعون آبل لتجديد تصميمها.

وهناك تضارب في الأنباء حول نية آبل القيام بتغيير تصميم الآيفون سواء في 2020 أو في 2021. لكن وسط هذه التقارير المتضاربة، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لهاتف آيفون يحمل شاشتيْن فوق بعضهما، ويبدو الهاتف غريباً لكنه يحمل هوية شركة آبل العامة.

وجاء في مقطع الفيديو الذي مدته 23 ثانية، هاتف آيفون بشاشتيْن، حيث الشاشة الثانية تنزلق من تحت الشاشة الأولى ويظهر عليها لوحة لمسية للتصوير وبعض الإعدادات، ومن الظهر تظهر عدسات الكاميرا.

لكن إذا قمت بسحب الشاشة إلى اليسار فالأمر مختلف تماماً، فسوف تظهر لك الشاشة الثانية كاملةً وكأنهما شاشتيْن فوق بعضهما، وبعدها سترى محتوييْن مختلفيْن على الشاشتيْن، وكأنك تحمل هاتفين في يدٍ واحدة.

وفي الهاتف تأتي الشاشتان بدون قطعٍ بالأعلى وبدون مكانٍ للكاميرا الأمامية، ولا يوجد إلا سماعة مكالمات على الشاشة الرئيسية، ويبدو أن الكاميرا الخلفية هي البديل لكاميرا السيلفي بسبب وجود شاشة أمامية ثانية.

ويمكن للشاشتيْن ربط بعضهما ببعض برمجياً، بحيث تكتب على الأولى وتظهر المحادثة على الثانية، أو تفتح فيديو من الأولى ويتم عرض المحتوى على الثانية. وتبين لاحقاً أن هذا الفيديو مجرد نموذج تخيلي لهاتف آيفون مستقبلي وأطلقه أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالعادة لا تأخذ الشركات مثل هذه التصاميم التخيلية على محمل الجد نظراً لأنها لا تُراعي الكثير من البرمجيات والعتاد الداخلي والمصنعية ويصعب تسويقها على هذا الشكل.

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