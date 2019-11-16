مايكروسوفت تضيف 50 لعبة جديدة لمنصة XCloud

أثمر التعاون بين شركة مايكروسوفت الأمريكية و25 شريكا جديدا، بإضافة 50 لعبة لمنصتها السحابية XCloud.

ومن أهم الألعاب التي أضافتها الشركة الأمريكية لمنصتها لعبة Madden NFL20، Divel May Cry5، Tekken7، وغيرها من الألعاب التي ستتيح خيارات واسعة لرواد المنصة، ومن خلال هذه الألعاب سيكون المستخدم قادرا على التعرف على آلية عمل المنصة، وكفاءتها، وقدرتها على التجاوب مع كافة أنواع الألعاب.

ومن خلال خدمة XCloud سيكون الشخص قادرا على لعب لعبته المفضلة عبر خوادم الشركة السحابية بغض النظر عن نوع الجهاز الذي يملكه سواء أكان إكس بوكس، أو حاسوبا محمولا، أو هاتفا ذكيا.

الجدير بالذكر أن مايكروسوفت أضافت هذه الألعاب قبل إطلاق جوجل لمنصة ألعاب Stadia السحابية بأسبوع واحد فقط، وستحتوي منصة Stadia على 12 لعبة في البداية، على أن يضاف إليها 44 لعبة لاحقا، وسيكون سعر الاشتراك بخدمة Stadia 130 لمدة 3 أشهر، وبعد ذلك ستصبح قيمة الاشتراك 10 دولارات شهريا.

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