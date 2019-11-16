شركة Snap تطلق نظارة ذكية مميزة.. إليك مواصفاتها

كشفت شركة Snap عن نظارة ذكية مميزة أطلقت عليها اسم Spacetacles3.

وتتميز النظارة الجديدة بتصميمها العصري والمميز الذي يجعلها تبدو وكأنها نظارة شمسية، حيث جاءت بهيكل من المعدن لتكون أكثر صلابة من النظارات الأخرى الموجودة في الأسواق.

وستكون النظارة الجديدة قادرة على الاتصال بالهواتف الذكية من خلال البلوتوث ومن خلال تطبيق يمكن تحميله على الهاتف الذكي ومن ثم ارتداء النظارة والنقر على الزرين الموجودين على جانبي النظارة لتبدأ بتسجيل الفيديوهات ومقاطع الفيديو.

وعمدت شركة سناب لإضافة مستشعر يساعد على التعرف على أماكن الأشجار والصخور والأشياء الأخرى وذلك من أجل منح الصور الملتقطة عمقا ثلاثي الأبعاد.

ومن خلال النظارة الجديدة سيكون المستخدم قادرا على الرد واستقبال المكالمات الصوتية، وتصوير مقاطع فيديو، إذ تكفي بطارية هذه النظارة لالتقاط 200 صورة، وتصوير أكثر من 27 مقطع فيديو قصير بالشحنة الواحدة.

يذكر أن سناب لم تحدد موعد إطلاق النظارة في الأسواق، كما لم تكشف عن سعرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية