غوغل تطلق ميزة الترجمة الصوتية لخرائطها

في إطار سعيها لتطوير تطبيق خرائطها، قامت شركة غوغل الأمريكية المالكة للتطبيق بإطلاق ميزة الترجمة الصوتية.

ومن خلال الميزة الجديدة سيكون المستخدم قادرا على الاستماع إلى اسم المكان الذي يبحث عنه بصوت مرتفع، حيث ستوفر غوغل أيقونة صوتية فوق اسم المكان على شكل مكبر صوت وبالنقر عليها سينطق التطبيق اسم المكان.

كما سيكون هناك زر يتيح للمستخدمين ترجمة الموقع إلى عدد من اللغات الأخرى، من أجل مساعدتهم على التحدث مع السكان المحليين.

وستدعم ميزة الترجمة الصوتية 50 لغة عالمية وللحصول على هذه اللغات يجب الدخول إلى تطبيق Google Translate بعد تحديثه لآخر نسخة.

يذكر أن شركة غوغل الأمريكية أطلقت هذا التطبيق على منصتي أندرويد وأي أو إس، وطلبت غوغل من الأشخاص الراغبين بالحصول على هذه الميزة تحديث تطبيق خرائط غوغل على أجهزتهم.

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