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فنان مصري يعلن انتصاره على مرض السرطان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك خبرا أفرح من خلال عشاقه، حيث أعلن عن تعافيه من مرض السرطان.

وقال زكي في المنشور إن نتائج الأشعة التي أجراها مؤخرا كانت إيجابية، وأكد أن الورم بقي كامنا ولم ينتشر في جسده، وأنه سيجري اختبار أشعة بعد 3 أشهر للتأكد من شفائه بشكل نهائي، واختتم منشوره بعبارة باي بايChemo باي بايCanser.

وكان زكي فطين، نجل الفنانة ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب، قد أعلن عن إصابته بالسرطان في مايو الماضي من خلال نشره لصورة له وهو حليق الشعر، وقد حظيت هذه الصورة بتعاطف العديد من متابعي النجم المصري.

وقال زكي في أحد اللقاءات التلفزيونية إنه اكتشف المرض خلال إجرائه لمجموعة من الفحوصات الروتينية التي أكدت وجود ورم خبيث في جسده، وبأن إيمانه بالله تعالى كان أحد أسباب شفائه.

يذكر أن زكي فطين يتابع حاليا تصوير دوره في فيلم العنكبوت رفقة الفنان أحمد السقا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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