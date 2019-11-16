صور لـ”كلب غريب” تثير ضجة على الإنترنت

أثارت صور ومقاطع فيديو، نشرتها إحدى المؤسسات الخيرية التي تنشط في ولاية ميسوري الأمريكية لكلب بذيل في رأسه، ضجة كبيرة على مواقع الإنترنت.

حيث ظهر في الصور ومقاطع الفيديو كلب يدعى ناروهال وجد تائها في الشارع وكان لافتا وجود ذيل في رأسه.

وعلى الفور قام المنقذون بإجراء الفحوصات للكلب، وأثبتت الفحوصات أن الذيل الموجود في الرأس لا يرتبط بأي عضو بجسد الحيوان، ولا يسبب له أي مشكلة صحية.

وأكد مسؤول في الجمعية رفض الجمعية لإجراء أي جراحة للكلب، نظرا لعدم تأثير الذيل على رأسه.

يذكر أن صور الكلب ناروهال حظيت بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوفه بالكلب الرائع، وكلب وحيد القرن، وبأجمل كلب على الإطلاق، كما عبّر العديد منهم عن رغبته في تبني الكلب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية