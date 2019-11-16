منوعات

فندق ياباني يعرض الغرفة بدولار واحد يوميا.. لماذا؟

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيه للترويج لخدماته أعلن فندق بيزنس ريوكان أساشي في مدينة فوكوكا اليابانية عن وجود غرفة مخصصة للإيجار اليومي مقابل دولار واحد يوميا شرط أن يقبل الشخص بشروط هذه الغرفة.

حيث يوجد في الغرفة كاميرا تغطي الغرفة بشكل كامل، وتظهر كافة الأمور التي يقوم بها الشخص خلال وجوده فيها، ويتم بثها بشكل مباشر على اليوتيوب، وذلك في إطار سعي الفندق للترويج للخدمات التي يقدمها.

وقالت إدارة الفندق إنها عمدت إلى تخصيص غرفة صغيرة غير مرغوبة لهذا الغرض، وأكدت أنها متاحة للجميع خلال العطل والأعياد.

وأكدت إدارة الفندق أن أحاديث الزبون لن تكون مسموعة لأنها ستقوم بكتم الأصوات، ولن يظهر على يوتيوب سوى الغرفة والتصرفات التي يقوم بها الشخص أثناء وجوده فيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك