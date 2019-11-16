فندق ياباني يعرض الغرفة بدولار واحد يوميا.. لماذا؟

في إطار سعيه للترويج لخدماته أعلن فندق بيزنس ريوكان أساشي في مدينة فوكوكا اليابانية عن وجود غرفة مخصصة للإيجار اليومي مقابل دولار واحد يوميا شرط أن يقبل الشخص بشروط هذه الغرفة.

حيث يوجد في الغرفة كاميرا تغطي الغرفة بشكل كامل، وتظهر كافة الأمور التي يقوم بها الشخص خلال وجوده فيها، ويتم بثها بشكل مباشر على اليوتيوب، وذلك في إطار سعي الفندق للترويج للخدمات التي يقدمها.

وقالت إدارة الفندق إنها عمدت إلى تخصيص غرفة صغيرة غير مرغوبة لهذا الغرض، وأكدت أنها متاحة للجميع خلال العطل والأعياد.

وأكدت إدارة الفندق أن أحاديث الزبون لن تكون مسموعة لأنها ستقوم بكتم الأصوات، ولن يظهر على يوتيوب سوى الغرفة والتصرفات التي يقوم بها الشخص أثناء وجوده فيها.

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