جديد نايكي.. حذاء للأطباء والممرضات

أعلنت شركة نايكي الأمريكية عن إنتاجها لأحذية جديدة مريحة للأشخاص العاملين بالمجال الطبي كالأطباء والممرضات، وللأشخاص الذين يتطلب عملهم الوقوف لساعات طويلة.

وعمدت الشركة الأمريكية إلى صناعة الحذاء من مواد مريحة ومتينة، وبتصميم يساعد القدم على الاسترخاء لأطول فترة ممكنة.

وقال مصدر مسؤول في الشركة الأميركية إن الأطباء والممرضات يقضون وقتا طويلا واقفين على أرجلهم لخدمة المرضى، لهذا فكروا في إنتاج حذاء يساعدهم على إكمال مهمتهم بنجاح.

وأكد المسؤول ذاته أن الشركة الأمريكية ستنتج 6 تصميمات لهذه الأحذية، بألوان مختلفة ترضي أذواق الجميع.

وصرح مصدر من نايكي أن الأرباح التي ستحققها الشركة من مبيع هذه الأحذية سيتم تخصيصها لمستشفى إيرزومبالس في بروتلاند الواقعة في ولاية أوريغون الأمريكية.

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