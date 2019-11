راغب علامة: لبنان بحاجة لشخصية كمحمد بن سلمان ليقود ثورته ويقتلع الفساد

قال الفنان اللبناني راغب علامة إن لبنان يحتاج إلى شخصية مثل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ليقود ثورته ويقتلع الفساد الموجود في البلاد.

جاء ذلك في كلمة توجها بها، النجم اللبناني، السبت، إلى جمهوره من خشبة مسرح أبو بكر سالم في العاصمة السعودية الرياض.

وأضاف “علامة” أن لبنان يعيش ثورة كبيرة وضخمة ضد الفساد، وفق قوله.

وتابع:

نتمنى أن يكون عندنا في لبنان شخصية مثل الأمير محمد بن سلمان حتى يتحسن الوضع.

وفي تصريح لصحيفة “سبق” السعودية، قال الفنان اللبناني:

حفظ الله سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فقد حمى السعودية بحملة مكافحة الفساد، والله يبعث لنا واحد زيه.

واردف يقول:

طلبنا من ربنا واحد زيه ليصلح لبنان، ففي عهد الأمير محمد بن سلمان تسارع معدل التطور والتقدم السنوي في السعودية وعادل 10 و20 عاما.

