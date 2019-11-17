فيسبوك تحذف 3.2 مليار حساب مزيف ومخالف

حذفت قامت شركة فيسبوك الأمريكية 3.2 مليار حساب مزيف ومخالف لقواعدها خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى سبتمبر الماضي.

ونشرت الأمريكية الخميس الماضي تقريرا تحدثت من خلاله عن جهودها المبذولة في محاربة الحسابات المزيفة والأنشطة غير القانونية، والمحتويات غير المناسبة.

وأكدت فيسبوك أن عدد الحسابات التي حذفتها هذا العام يفوق عدد الحسابات التي حذفتها في نفس الفترة من العام الماضي بمقدار الضعف، إذ بلغ عدد الحسابات المحذوفة في تلك الفترة مليار و554 مليون حساب.

وقالت فيسبوك إنها حذفت بالإضافة إلى الحسابات المخالفة لمبادئها 11.4 محتوى يحض على الكراهية، 18.5 مليون رسالة تتضمن مشاهد استغلال جنسي للأطفال، 4.5 مليون رسالة تتعلق بالانتحار، و5.7 مليون رسالة تدعو لملاحقة مستخدمين آخرين.

الجدير بالذكر أن هذه المرة هي الأولى التي تقوم فيها فيسبوك بحذف محتوى يرتبط بالانتحار أو حالات إلحاق الأذى بالنفس.

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