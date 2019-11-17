مؤسس ويكيبيديا يطلق منصة اجتماعية

أعلن مؤسس موقع ويكيبيديا جيمي ويلز عن إطلاقه لمنصة اجتماعية جديدة سيطلق عليها اسم Wiki Tribune، والتي تختصر إلى اسم WT.Social.

وأكد جيمي أن الشبكة الجديدة لن تحتوي على أي إعلانات، وبأن تمويلها سيكون من خلال التبرعات فقط.

وصرح جيمي أنه كان يهدف لجعل المنصة موقع أخبار عالميا قائما على مساهمات الصحفيين المحترفين والمواطنين العامة، ولكن الموقع تحول الآن إلى شبكة اجتماعية قائمة على المحتوى الإخباري.

وأطلق مؤسس موقع ويكبيديا الشبكة الجديدة في بداية شهر نوفمبر الجاري على نطاق ضيق، ووصل عدد المشتركين فيها إلى 85 ألف مشترك، وأكد جيمي أن الاشتراك سيكون مجانيا بعد أن يتم توسيع نطاق الشبكة، ولكن في حال أراد الشخص الاشتراك بها الآن فيمكنه الحصول على عضوية مدفوعة بقيمة 13 دولارا شهريا أو 100 دولار سنويا.

وقال جيمي إن الصفحة الرئيسية لحساب المستخدم ستتيح له الفرصة لكتابة المنشورات أو مشاركة روابط الأخبار، بالإضافة إلى وجود خاصية SubWikis، بالإضافة إلى الإشارة للموضوعات المفضلة من أجل متابعتها من خلال الوسوم.

ويتم حاليا ترتيب المنشورات حاليا في الصفحة بحسب زمن نشرها، على أن تقوم الشبكة بتغيير هذه الطريقة بعد فترة بحيث يتم عرض المنشورات حسب تقييمها لكي يتم عرض المنشورات الأعلى جودة أولا.

وأوضح جيمي أن المنصة الجديدة لا ترغب في منافسة المنصات الاجتماعية الأخرى كفيس بوك وتويتر، وإنما تهدف لتحسين جودة المحتوى المنشور وبناء مجتمعات غنية بالمحتوى.

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