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أسترالي ينجو من فكي تمساح بأعجوبة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأ الأسترالي كريغ ديكمان البالغ من العمر 54 بالهجوم الذي شنه عليه أحد التماسيح يوم الأحد الماضي أثناء خروجه من شاطئ موطن التماسيح الواقع في منطقة نائية في شمال أستراليا.

وأكد كريغ بأنه تفاجأ بانقضاض التمساح على فخذه بسرعة، وقال إن صوت قرقعة فكيه سيظل في أذنه دائما.

ووقعت معركة بين كريغ والتمساح الذي حاول جره لداخل المياه ليقوم بافتراسه، وحاول كريغ البحث عن أي بقعة ناعمة في جسد التمساح يهاجمه من خلالها، وبالنهاية تمكن من الصعود عليه وإدخال أصابعه في عينيه، الأمر الذي أربك الحيوان، ليقوم بتخليص فخذه من بين فكيه.

وقال كريغ إن التمساح أوقف هجومه بعد أن أدخل أصابعه في عينيه وعاد إلى الماء.

وبعد انتهاء المعركة تم نقل كريغ إلى المستشفى حيث تلقى العلاج اللازم للإصابات الطفيفة التي أصابته بيديه وقدمه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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