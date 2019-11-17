نادين خوري تنضم إلى أسرة مسلسل بروكار

أعلنت الفنانة السورية نادين خوري عن انضمامها لأسرة مسلسل بروكار حيث ستلعب النجمة السورية دور الطبيبة انطوانيت ذات الشخصية القوية والاستثنائية والتي تشارك أهل الشام في مقاومة الاحتلال الفرنسي، وتمر خلال حياتها بعدد كبير من اللحظات المتنوعة ما بين الحزن والسعادة.

وبروكار مسلسل شامي تدور أحداثه في العام 1942 ويتحدث عن صناعة البروكار، ومحاولة أحد المهندسين الفرنسيين سرقة هذه الصناعة، كما سيتحدث عن دور المرأة السورية في مواجهة الاستعمار الفرنسي، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأحداث المشوقة.

وألف المسلسل سمير هزيم، وإخراج محمد زهير رجب وإنتاج شركة قنبض ميديا، ويُذكر أن بروكار هو العمل الثاني الذي ستشارك فيه الفنانة السورية نادين هذا العام بعد عمل مافيي 2 الذي ستصور مشاهدها فيه خلال الأيام القادمة.

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