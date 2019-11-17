حسم الجدل بشأن بطل مسلسل “خالد بن الوليد”

أعلن المخرج المصري رؤوف عبد العزيز الذي سيقوم بإخراج سيف الله المسلول عن ترشيحه للفنان المصري عمرو يوسف لأداء هذا الدور، وتراجعه عن ترشيح الفنان هاني سلامة.

وبرر رؤوف تراجعه عن ترشيح الفنان هاني سلامة رغم رغبته في التعاون معه نظرا لنجاح التعاون بينهما في أعمال سابقة بعدم امتلاك هاني للبنية الجسمانية اللازمة لأداء هذا الدور.

وأكد رؤوف أن الجهة المنتجة للمسلسل بدأت بالتفاوض مع الفنان عمرو يوسف ولكن التوقيع الرسمي لم يحصل حتى الآن.

الجدير بالذكر أن مسلسل سيف الله المسلول من سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز، وسيتم عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم.

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