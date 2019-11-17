منوعات

طفل بلجيكي سيُصبح أصغر حامل للشهادة الجامعية

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

من المتوقع أن يشهد الشهر المقبل حصول أصغر طفل في العالم على شهادة جامعية، حيث سينال الطفل لوران سيمونز المولود في بلجيكا والذي يعيش في أمستردام على شهادة في الهندسة الكهربائية من جامعة أيندهوفن، بعد أن أنهى مراحل الدراسة الجامعية خلال 9 أشهر فقط.

وبالتالي سينتزع لوران لقب أصغر خريج في العالم من مايكل كورني الذي حصل على شهادة جامعية من جامعة ألاباما في سن العاشرة.

واستطاع الطفل الصغير الحصول على عروض عديدة من كبرى الجامعات العالمية، وأكد على أنه يفضل الدراسة في كاليفورنيا الأمريكية لأن الطقس فيها جيد، في حين قال والده بأنه يرغب في أن يدرس ولده في جامعات المملكة المتحدة.

وبدأ لوران رحلته مع الدراسة في سن الرابعة واستطاع إكمال المراحل الدراسية خلال ال5 سنوات الماضية من خلال الاستمرار بالدراسة دون أي انقطاع.

يذكر أن لوران صنف من بين عباقرة الأطفال حيث أكد مدرسه الحالي بيتر بالتوس بأنه أذكى ب3 مرات من أذكى طفل قام بتدريسه، كما قام بعض الأشخاص بمقارنته بأينشتاين وسيتفن هوكينج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك