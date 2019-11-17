“شاركون” تطلق لوحة مفاتيح جديدة لعشاق الألعاب

كشفت شركة شاركون الألمانية عن لوحة مفاتيح جديدة مخصصة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم Skiller SGK5.

وتتميز اللوحة الجديدة بإضاءتها الخلفية RGB الموزعة على 6 مناطق والتي يمكن تشغيلها بحوالي 16.8 مليون لون.

وستحتوي لوحة المفاتيح الجديدة على مفاتيح القبة المطاطية ( Rubber Dome) والتي تتيح للمستخدم إمكانية الضغط على مفتاحين في نفس اللحظة، بالإضافة إلى احتوائها على وظيفة N-Key-Rollover، والتي تتيح للمستخدم التعرف على الكثير من المفاتيح عند الضغط عليها.

وزودت الشركة الألمانية لوحة المفاتيح الجديدة بمسند راحة لليد قابل للخلع، وذلك لكي تمنح راحة أكبر ليد اللاعب.

وأكدت شاركون على أن لوحة المفاتيح الجديدة ستتميز بسرعة إدخال البيانات بواسطة مفاتيح القبة المطاطية، حيث سيبلغ ضغط المفاتيح 7 ملم، في حين سيصل العمر الافتراضي لها إلى 10 ملايين نقرة على أقل تقدير.

كما ستحتوي اللوحة الجديدة على طارات تحكم تم تركيبها في الركن العلوي الأيمن للوحة، وتساهم هذه الطارات في التحكم بشدة الصوت والإضاءة بكل سهولة.

يذكر أن شاركون الألمانية أطلقت لوحة المفاتيح الجديدة في الأسواق بسعر 40 يورو فقط.

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