‫ما أسباب آلام الأطراف؟‬

قال الدكتور

هانز ميشائيل مولنفيلد ‫إن آلام الأطراف تهاجم الذراعين واليدين والقدمين والساقين

‫والكتفين والمرفقين والركبتين، ويمكن أن تحدث في كل الفئات العمرية.

‫وأضاف

الممارس العام الألماني أن آلام الأطراف لها أسباب عدة، وتنقسم إلى ‫عضوية ونفسية،

موضحا أن الأسباب العضوية تتمثل في الإصابات الرياضية‫ ووضعيات الجسم الخاطئة،

ونمط الحياة الخاطئ كالتدخين وشرب الخمر والجلوس لمدة طويلة والسِمنة.

‫وقد تكون

الأسباب العضوية خطيرة مثل أمراض الروماتيزم (كالتهاب المفاصل ‫والفصال العظمي)

والتهاب الأوتار وهشاشة العظام واضطرابات سريان الدم ‫وأمراض الأعصاب.

أما الأسباب

النفسية لآلام الأطراف فتتمثل في الاكتئاب والتوتر النفسي ‫الشديد واضطرابات القلق

والخوف.

‫وشدد

مولنفيلد على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار آلام الأطراف ‫لمدة طويلة، أو

إذا كانت شديدة، مشيرا إلى أن العلاج يتحدد بناء على ‫السبب الحقيقي الكامن وراء

الآلام.

‫وللوقاية من

آلام الأطراف ينبغي ممارسة الأنشطة الحركية في الهواء الطلق، ‫وممارسة الرياضة

كتمارين تقوية العضلات، مع مراعاة إنقاص الوزن والإقلاع ‫عن التدخين والخمر، فضلا

عن تجنب وضعيات الجسم الخاطئة والابتعاد عن ‫مواقف التوتر النفسي والشد العصبي.

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