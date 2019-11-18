إخفاء عدد الإعجابات في انستغرام

قرر موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” تعميم القرار المتعلق باظهار عدد المستخدمين الذين نقروا زر “أعجبني” على مشاركات المستخدمين الآخرين في الولايات المتحدة.

وبحسب رئيس شركة “أنستغرام” آدم موسيري أن الأمر يتعلق بتغيير طريقة تعامل المستخدمين مع منصة التواصل الاجتماعي.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه سيظل في مقدور المستخدم أن يرى عدد الإعجابات الذي حصلت عليه مشاركاته.

الجدير بالذكر، أن موقع “أنستغرام” المملوك لشبكة التواصل الاجتماعي الأشهر “فيسبوك” قد بدأ اختبار إخفاء خاصية عدد الإعجابات في وقت سابق من العام الحالي.

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