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دراسة: لعبة بسيطة تحمي كبار السن من الخرف

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثبتت دراسة قام بها باحثون من جامعة توهوكوجاكوين اليابانية أن لعب الريشة يحمي كبار السن من الإصابة بالخرف.

وشارك في هذه الدراسة 20 شخصا، حيث تم إجراء اختبار إدراكي لهم قبل وبعد القيام بتمارين رياضية مختلفة.

وقال الباحثون إن الأشخاص الذين لعبوا بالريشة تعزز لديهم الأداء المعرفي بشكل كبير.

وبرر الباحثون هذا الأمر بأن رياضة الريشة تتطلب عدة عمليات ذهنية كاستيعاب سرعة الخصم، توقع حركته وموقعه، بالإضافة إلى النشاط الدماغي الذي يبذله الشخص، وتساهم هذه الأمور في تعزيز تنشيط مناطق الدماغ المعينة بالوظائف التنفيذية، الأمر الذي يمنع إصابتهم بالخرف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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