دراسة: لعبة بسيطة تحمي كبار السن من الخرف

أثبتت دراسة قام بها باحثون من جامعة توهوكوجاكوين اليابانية أن لعب الريشة يحمي كبار السن من الإصابة بالخرف.

وشارك في هذه الدراسة 20 شخصا، حيث تم إجراء اختبار إدراكي لهم قبل وبعد القيام بتمارين رياضية مختلفة.

وقال الباحثون إن الأشخاص الذين لعبوا بالريشة تعزز لديهم الأداء المعرفي بشكل كبير.

وبرر الباحثون هذا الأمر بأن رياضة الريشة تتطلب عدة عمليات ذهنية كاستيعاب سرعة الخصم، توقع حركته وموقعه، بالإضافة إلى النشاط الدماغي الذي يبذله الشخص، وتساهم هذه الأمور في تعزيز تنشيط مناطق الدماغ المعينة بالوظائف التنفيذية، الأمر الذي يمنع إصابتهم بالخرف.

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