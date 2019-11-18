منوعات

حكيم يطلق كليب أغنيته الجديدة “سيبونا في حالنا”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الفنان المصري حكيم من خلال قناته على موقع يوتيوب عن فيديو كليب أغنيته الجديدة “سيبونا في حالنا” والتي ستكون واحدة من أغاني ألبومه الجديد الذي سيطرحه قريبا.

واستطاعت الأغنية الجديدة نيل رضا عشاق حكيم حيث حققت أكثر من 133 ألف مشاهدة بعد نحو يومين من طرحها.

وأغنية “سيبونا في حالنا” من كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا.

وقال حكيم إنه تعاون مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين في هذا الألبوم منهم عبده سليم، شريف حمدان، محيي حوار، باسم منير، وأشرف البرنس، مصطفى حسن، محمد عبد المنعم، وعصام شعبان.

يذكر أن أغنية متجمعين تعد آخر الأغاني التي طرحها الفنان المصري، وقام بغنائها خلال حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر الصيف الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك