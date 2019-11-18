حكيم يطلق كليب أغنيته الجديدة “سيبونا في حالنا”

أعلن الفنان المصري حكيم من خلال قناته على موقع يوتيوب عن فيديو كليب أغنيته الجديدة “سيبونا في حالنا” والتي ستكون واحدة من أغاني ألبومه الجديد الذي سيطرحه قريبا.

واستطاعت الأغنية الجديدة نيل رضا عشاق حكيم حيث حققت أكثر من 133 ألف مشاهدة بعد نحو يومين من طرحها.

وأغنية “سيبونا في حالنا” من كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا.

وقال حكيم إنه تعاون مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين في هذا الألبوم منهم عبده سليم، شريف حمدان، محيي حوار، باسم منير، وأشرف البرنس، مصطفى حسن، محمد عبد المنعم، وعصام شعبان.

يذكر أن أغنية متجمعين تعد آخر الأغاني التي طرحها الفنان المصري، وقام بغنائها خلال حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر الصيف الماضي.

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