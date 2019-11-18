ويكيبيديا العربية تحقق إنجازا كبيرا

تمكن المسؤولون في ويكيبيديا العربية من إنجاز المشروع الذي أطلقوه في سبتمبر الماضي والذي يهدف للوصول إلى المقالة رقم مليون بالعربي على موقع ويكيبيديا قبل نهاية العام الجاري.

ويعد هذا المشروع الرابع الذي تطلق ويكيبيديا العربية، وشارك فيه 94 مساهما تمكنوا من إنشاء 56770 مقالة بمعدل 737 مقالة يوميا.

وتمكن المساهمون من إضافة 7 آلاف مقالة خلال 24 ساعة ليصل عدد مقالات ويكيبيديا بالعربي إلى مليون مقال.

وأطلقت ويكيبيديا بالعربي أول مشاريعها في العام 2016 بهدف الوصول إلى 400 ألف مقال، وهذا ما تمكنت من تحقيقه قبل 13 يوما من الموعد المحدد، وشارك في هذا المشروع 97.

أما المشروع الثاني فكان يهدف للوصول إلى 600 ألف مقال، في حين كان هدف المشروع الثالث الوصول إلى 750 ألف مقال وشارك فيه 121 شخصا.

الجدير بالذكر أن اللغة الإنجليزية تحتل صدارة عدد المقالات المكتوبة على ويكيبيديا، حيث فاق عدد المقالات باللغة الإنجليزية 6 ملايين مقال.

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