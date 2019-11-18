“وورد بريس” تتيح للمدونين كسب المال

في إطار سعيها لمساعدة المدونين على كسب المال من مدوناتهم قامت منصة التدوين “وورد بريس” بإطلاق ميزة جديدة تتيح الفرصة أمام المستخدمين للحصول على أموال من مدوناتهم.

وأكد المسؤولون على موقع “وورد بريس” أن هذه الميزة ستكون متاحة للمدونين الذين يستضيفون خدماتهم على موقع WordPress.com ويدفعون رسوم الإضافة، وللمدونين يقومون بتشغيل برامج التدوين المجاني على أحد الخوادم، شرط أن يكونوا مشتركين بحزمة الوظائف المدفوعة Jetpack.

ويعتمد نظام الاشتراك في هذه الميزة على خدمة الدفع Strip، حيث يجب على المدون إنشاء حساب في خدمة الدفع هذه، ومن ثم إضافة زر الاشتراك في مدونته، وتحديد تفاصيل الدفع كنوع العملة، المبلغ، وتكرارات الدفع.

كما سيكون بإمكان المشترك دفع ما يراه مناسبا بعد أن يطلع على التفاصيل الكاملة المتعلقة بهذا الموضوع من خلال صفحة الدعم والمساعدة بموقع ورد بريس.

الجدير بالذكر أن ورد بريس ستحصل على 2 إلى 8% كعمولة عن كل اشتراك، في حين ستقوم خدمة الدفع Strip بخصم 2.9 كرسوم أخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية