فيوسونيك تطلق شاشتين جديدتين لعشاق الألعاب

كشف شركة فيوسونيك الأمريكية عن شاشتين جديدتين من سلسلة Elite XG27 مناسبتين لعشاق الألعاب أطلقت عليهما اسم Elite XG270QG، وElite XG270.

وستأتي الشاشة Elite XG270 بلوحة IPS مقاس 27 بوصة، وزمن استجابة يصل إلى واحد ميلي في الثانية، ومعدل تنشيط صورة يصل إلى 240 هرتز.

وستعمل هذه الشاشة بدقة عرض 1080*1920 بيكسل FULL HD، وتتميز بقدرتها على تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 99%، وبدعمها لتقنية Radeon FreeSync التي تقدمها شركة AMD الأمريكية.

أما شاشة Elite XG270QG فستأتي بمواصفات أعلى، حيث ستزود بلوحة IPS-Nano-Color قياس 27 بوصة ودقة عرض 1440*2560 بوصة.

وسيكون زمن الاستجابة في هذه الشاشة مماثلا لزمن الاستجابة في الشاشة الماضية، في حين سيبلغ معدل تنشيط الصورة 144 هرتز.

وتتميز هذه الشاشة بقدرتها على تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بمقدار 98%، وباحتوائها على 3 منافذ هي منفذ USB 3.0 Type A، منفذ USB 3.0 B، ومنفذ HDMI 1.4، ومنفذ Display Port ومخرج الصوت 3.5 ملم.

الجدير بالذكر أن فيوسونيك ستطلق Elite XG270QG الفاخرة بسعر 600 دولار أمريكي، في حين ستطلق شاشة Elite XG270 بسعر 430 دولارا أمريكيا.

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