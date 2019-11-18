رسب بكافة المواد الدراسية.. وتحوّل لتصميم الطائرات

استفاد المراهق الهندي أمير بانشال من النصيحة التي وجهها له جده بعد رسوبه بكافة مواد الصف العشر، واستثمر موهبته في تصميم نماذج طائرات يتم التحكم بها بجهاز تحكم عن بعد.

واعتمد المراهق الهندي على مواد حصل عليها من الإعلانات الطرقية في تصميم هذه الطائرات.

وقال أمير إن الإنترنت ساعده كثيرا في تعلم كيفية تصميم هذه الطائرات، وطريقة عملها وتشغيلها.

وأنشأ المراهق الهندي قناة على موقع يوتيوب ينشر من خلالها مقاطع يظهر من خلالها كيفية صناعة طائراته الخاصة وتشغيلها، وتحظى هذه القناة بعدد كبير من المتابعين الذين يتفاعلون مع الفيديوهات التي ينشرها أمير.

وقال أمير إنه يعاني من صعوبات في الدراسة، ويجد ثقل برأسه عندما يحاول الدراسة، وهذا ما تسبب برسوبه في الصف العاشر.

الجدير بالذكر أن أصدقاء أمير أطلقوا عليه لقب تار زامين بار في إشارة منهم لبطل أحد الأفلام الهندية الذي عانى من صعوبات في القراءة قبل أن ينجح باكتشاف قواه الخفية بفضل معلمه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية