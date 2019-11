أصيب الطفل البريطاني فيليك سبرايت البالغ من العمر 4 أشهر بأكزيما مؤلمة في بطنه، وكاحله، وركبتيه، مما دفع والدته لنقله للمستشفى لتلقي العلاج.

ووصف الأطباء للطفل مجموعة من الكريمات لكنها فشلت في القضاء على الأكزيما، بل إن حالة الطفل أصبحت أسوأ.

وعندما رأت جدة الطفل حالة حفيدها نصحت والدته باستخدام كريم خاص من مجموعة بيبي كينغدوم بسعر 20 دولارا أمريكيا فقط.

وبعد عدة ساعات من استخدام الكريم بدأت صحة الطفل بالتحسن الأمر الذي شكل صدمة للأم، والتي لم تصدق ما يحدث.

يذكر أن كريم بيبي كينغدوم يحتوي على عدد من المنتجات الطبيعية كالألوفيرا، وفيتامين أي، وزيت جوز الهند، وزبدة الشيا، بالإضافة إلى زيت اللوز.

The post نصيحة الجدة تُشفي طفلا من الأكزيما appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية