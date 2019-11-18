مراجعة Star Wars Jedi: Fallen Order

لفترة طويلة كنّا ننتظر لعبة تنقل لنا “حرب النجوم” والأجواء الحماسية المليئة بالأدرنالين من عالم الأفلام إلى عالم الألعاب الإلكترونية. وقد قام استوديو Respawn Entertainment بفعل ذلك بإصداره للعبة Jedi: Fallen Order، حيث ستشعر حقاً أنك أصبحت فارس Jedi في أحد أفضل ألعاب Star Wars حتى الآن.

القصة ممتازة وأبطالها مميزون جداً، وتتطور أحداث القصة تطوراً كبيراً طوال فترة اللعب (30 ساعة)، حيث لم تمر علينا دقيقة واحدة من الملل.

تروي القصة حكاية Cal Kestis أثناء رحلته لكي يصبح فارس Jedi، والوصول إلى قطعة أثرية سوفت تغير مجرى الحرب، وسينضم إليه في رحلته رفقان على متن سفينة Stinger Mantis وسينطلقون في مغامرة من أجل إعادة السلام مرة أخرى للمجرة.

قصة اللعبة بسيطة وواضحة، فهي تدور حول بحث Cal عن تلك القطعة التي ستغير مجرى الحرب، ولكن مع بعض الالتواءات المثيرة، والمفاجآت على طول الطريق. سيقابل بطلنا شخصيات جديدة وقديمة كل منهم له دوافعه الخاصة لأفعاله، وسقوط الجمهورية “The Republic” له مردود مميز في نفوس السكان.

لقد انتظر عشاق Star Wars فترة طويلة من أجل أن تظهر لعبة فيها هذه الحبكة المميزة للقصة والتي ستشبع عطشهم بشدة.

تنقل اللعبة بحرفية شديدة مشاعر Cal المختلفة أثناء رحلته سواء فترات الإحباط والشك، والفخر والإصرار والحماس الشديد لتحقيق الهدف المنشود، ويعود هذا الفضل إلى أداء الممثل Cameron Monaghen الرائع للشخصية.

أسلوب اللعب

ربما اقتبست Fallen Order بعض عناصر اللعب من ألعاب مثل Uncharted وPrince of Persia، ونظام القتال مشابه لألعاب Dark Souls وGod of War وطريقة الاستكشاف مشابهة لألعاب Metroid وTomb Raider، ولكن هذا ليس بالشيء السيئ فلا مانع من الاقتباس إن كان أسلوب اللعب سيكون ممتازاً في النهاية، وهذا ما فعله استوديو Respawn، فقد اقتبس الاستوديو بعض عناصر اللعب من أحد أفضل الألعاب في التاريخ، وأضاف له عناصر أخرى مميزة.

نتج عن ذلك أن أسلوب اللعب أصبح ممتعاً لأقصى درجة، وتزيد متعته كلما حصلت على قدرات ومعدات جديدة، كما أن ميكانيكية اللعب ممتازة.

سلاحك الأساسي في اللعبة هو سيف الليزر (Lightsaber)، والقتال به ممتع للغاية، ولكن انتبه فأعداؤك لا يرحمون وإن لم تكن منتبهاً بما فيه الكفاية فسوف يقتلونك بسهولة.

معارك الأشرار الرئيسيين مثيرة جداً، وأصعب بكثير من قتالك مع الجنود الآخرين، وسوف تأخذ وقتا كبيرا لكسر دفاعاتهم ومهاجمتهم وهذا رائع لأنه يزيد من إثارة اللعب، فستشعر بأنك فارس Jedi وسط معركة حقيقية.

هناك مشكلة بسيطة في الذكاء الاصطناعي للأعداء حيث إنهم قد يتوقفون عن قتالك فجأة، ولحسن الحظ فقد أطلق الاستوديو تحديثا لمعالجة تلك المشكلة.

هناك خمسة كواكب يمكنك التنقل بينها في اللعبة، ويوجد بهم الكثير والكثير من المهمات للقيام بها، والمناطق التي يجب عليك استكشافها من أجل الحصول على الملابس والأدوات المختلفة. لا يوجد في اللعبة تنقل سريع وهذا ليس بالسيئ حتى يتسنى لك استكشاف الكواكب المختلفة. تتطور الكواكب بتقدمك في القصة وتُتفتح بها مناطق جديدة وأعداء جدد لقتالهم.

توجد في تلك الكواكب مناطق للراحة، من أجل حفظ تقدمك، واستخدام نقاط المهارات في فتح قدرات جديدة. تنقسم شجرة المهارات إلى ثلاث فئات (القوة، والأسلحة، والنجاة)، وكل مهارة جديدة سوف تقوم بفتحها سوف ترى انعكاسها الواضح على قدرات Cal القتالية.

Fallen Order ليست الأروع من ناحية الجرافيك، ولكنها ليست سيئة على الإطلاق، فاللعبة تبدو جميلة جداً عند تشغيلها على أعلى إعدادات على الحاسب.

نظام التقاط حركة الممثلين ممتاز خاصة مع الكائنات الفضائية مثل شخصية Greez ( أحد مرافقي الشخصية) فإنه من الصعب نقل مشاعر وانفعالات الشخصية بصورة متقنة ولكن استوديو Respawn نجح في ذلك. حركة الشخصيات واقعية جداً، وإضاءة العالم المحيط بك ممتازة، حتى المناطق المظلمة مصممة بحرفية مثل تلك الموجودة على كوكب Zeffo.

دقة تفاصيل الشخصيات الأفضل في الجانب البصري من اللعبة، حيث إن تعابير وجه Cal حقيقية ودقيقة، ولكن الشيء غير الجيد الوحيد هو قلة تفاصيل المعارك، فارتطام السيف بالأرض لا يترك أي أثر، أو عدم وجود انعكاس لضوء السيف على الأسطح المجاورة، ولكن لا تقلق فهذا لن يؤثر إطلاقاً على تجربة اللعب.

ولكن ما يؤثر هو عدم ثبات معدل الإطارات على جهاز PS4، وهناك بعض الأخطاء الرسومية التي تظهر في بعض الأحيان أثناء المقاطع السينمائية، ونرجو أن يتم إصلاح ذلك في التحديثات القادمة.

الأصوات المتقنة في أي لعبة تزيد من روعتها، وFallen Order لم تخلُ من الصوتيات المتقنة بداية من صوت سيفك، والروبوتات، وأصوات المخلوقات الموجودة على الكواكب المختلفة، والضوضاء المحيطة بك، كما أن المقاطع الموسيقية رائعة وتنقل لك إحساسا بمدى عظمة سلسلة Star Wars ومدى عراقتها، مما يزيد من روعة تجربة اللعب.

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