الصحة: الاتفاق مع مستشفيات طرابلس على تشغيل أقسام حديثي الولادة بكامل قدرتها

اتفقت

إدارة الشؤون الطبية مع مدراء مستشفيات طرابلس على تشغيل أقسام حديثي الولادة

بكاملة قدرتها الاستيعابية

وأكدت الإدارة أنها ستتعاقد مع عناصر وافدة

متخصصة بالرعاية التمريضية للأطفال حديثي الولادة الذين يعانون من المشاكل الصحية

مثل الخُدج، والعيوب الخلقية، والعدوى، والأمراض القلبية الخلقية والمشاكل

الجراحية، وفقا للصفحة الرسمية لوزارة الصحة.

وأوضحت

الإدارة أنها ستسد العجز في تخصص أطباء الأطفال بين الأقسام، فضلًا عن التنسيق بين

أقسام حديثي الولادة بالمستشفيات؛ لتوفير حضانات شاغرة.

يذكر

أن القدرة الاستيعابية لأقسام حديثي الولادة بمعظم مستشفيات طرابلس انخفضت إلى

النصف؛ بسبب نقص العناصر المتخصصة بالرعاية التمريضية للأطفال حديثي الولادة وفقا

لوزارة الصحة.

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