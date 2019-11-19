العالم يحتفل باليوم العالمي للرجال

يحتفي العالم، اليوم الثلاثاء الموافق الـ19 من نوفمبر، باليوم العالمي للرجال، وهو اليوم الذي يتزامن مع مولد والد الدكتور جيرومي تيلوكسينغ، وهو طبيب من ترينداد وتوباغو أطلق الاحتفال بهذا اليوم في عام 1999.

ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى دعم المساواة بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا الرجال، إلى جانب تعزيز الوعي بصحة الرجل والعلاقة بين الجنسين وإنهاء التمييز الجندري.

يركز هذا اليوم على الإنجازات والمساهمات التي يقدمها الرجل، خاصة في مجال المشاركة الاجتماعية ورعاية الأسرة والاهتمام بالأطفال، مع تسليط الضوء على التمييز ضد الرجال.

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