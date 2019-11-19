مزاد علني لبيع فستان الأميرة ديانا الشهير

أعلنت دار كيري تايلور اللندنية عن عقدها مزادا علنيا لبيع الفستان الذي ارتدته الأميرة الراحلة ديانا خلال رقصتها جون ترافولتا خلال الحفل الذي أقامه رئيس أمريكا رونالد ريغن في البيت الأبيض عام 1985.

وارتدت الأميرة ديانا الفستان المخملي الأزرق الغامق الطويل المكشوف الكتفين خلال الرقصة مع جون ترافولتا والتي استمرت لمدة 20 دقيقة على أنغام أغنية يو شود بي دانسينغ.

والفستان المعروض في المزاد من تصميم فيكتور إدلشتاين وارتدته الأميرة ديانا في عدد من المناسبات، وسبق بيعه في مزاد جرى عام 2013 بسعر وصل إلى 281 ألف جنيه أسترليني.

يذكر أن المزاد لن يقتصر على هذا الفستان وحسب، بل سيعرض فيه فستان مخملي أزرق صممته كاثرين كوساك للأميرة ديانا، بالإضافة إلى فستان قصير كانت الأميرة الراحلة ترتديه في مجالسها الخاصة.

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