واتساب تطلق تحديثاً استثنائياً لسد ثغرة أمنية

قامت شركة فيسبوك الأمريكية بإطلاق تحديث جديد لتطبيق واتساب سدت من خلاله الثغرة الأمنية CVE-2019-11931 والتي تتيح للهاكرز الوصول إلى الرسائل والملفات المخزنة من خلال مقطع فيديو MP4.

وأكدت الشركة الأمريكية بأن الثغرة ظهرت في النسخ الأقدم من نسخة 2.19.274 لأجهزة أندرويد و2.19.100 بالنسبة لأجهزة أي أو إس، وبأن الهاكرز سيصل إلى الملفات بمجرد فتح مقطع الفيديو دون أن يقوم بأي شيء آخر.

وأكدت الشركة الأمريكية أنها لا تملك أي معلومات حول مدى انتشار الثغرة أو طريقة استخدامها من قبل القراصنة، ولكنها أكدت أنها كانت تستهدف أشخاصا محددين حيث أكدت التقارير وقوع العديد من المدرسين والصحفيين والمحامين في الهند كضحايا للهاكرز بسبب هذه الثغرة.

وطالبت الشركة الأمريكية المستخدمين بتحديث تطبيق واتساب لآخر نسخة أصدرتها لأجهزة أندرويد وأي أو إس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية