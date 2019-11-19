اللبنانية داليدا تخوض تجربة جديدة في الـ”سر”

بدأت الفنانة اللبنانية داليدا خليل بتصوير مشاهدها في مسلسل سر، حيث ستلعب فيه دور امرأة تتمتع بمقدار كبير من الذكاء، الجمال، والأنوثة مما يجعلها شخصية خطيرة ومهمة في العمل.

ومن المتوقع أن يُشكل هذا الدور نقلة فنية في مسيرة الفنانة اللبنانية، ويجعلها تتحمل مسؤولية أكبر.

ومسلسل “سر” هو بوليسي رومانسي، تتشابك عبره الشخصيات في جو من الغموض المشوق والمثير، وهو من تأليف وسيناريو وحوار مؤيد نابلسي، وإخراج مروان بركات، وإنتاج شركة ميديا هاوس بيكتشرز.

ويشارك في هذا المسلسل نخبة من نجوم الدراما السورية واللبنانية في مقدمتهم الفنان القدير بسام كوسا، بالإضافة إلى رواد عليو، باسم مغنية، وسام حنا، فادي إبراهيم، ناتاشا شوفاني، وجوي هاني.

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