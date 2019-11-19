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اللبنانية داليدا تخوض تجربة جديدة في الـ”سر”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأت الفنانة اللبنانية داليدا خليل بتصوير مشاهدها في مسلسل سر، حيث ستلعب فيه دور امرأة تتمتع بمقدار كبير من الذكاء، الجمال، والأنوثة مما يجعلها شخصية خطيرة ومهمة في العمل.

ومن المتوقع أن يُشكل هذا الدور نقلة فنية في مسيرة الفنانة اللبنانية، ويجعلها تتحمل مسؤولية أكبر.

ومسلسل “سر” هو بوليسي رومانسي، تتشابك عبره الشخصيات في جو من الغموض المشوق والمثير، وهو من تأليف وسيناريو وحوار مؤيد نابلسي، وإخراج مروان بركات، وإنتاج شركة ميديا هاوس بيكتشرز.

ويشارك في هذا المسلسل نخبة من نجوم الدراما السورية واللبنانية في مقدمتهم الفنان القدير بسام كوسا، بالإضافة إلى رواد عليو، باسم مغنية، وسام حنا، فادي إبراهيم، ناتاشا شوفاني، وجوي هاني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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