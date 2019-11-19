شركة NEC اليابانية تطلق شاشة بدقة 4K

أماطت شركة NEC اليابانية اللثام عن شاشة جديدة بدقة 4k أطلقت عليها اسم MultiSync PA311D.

وزودت الشركة اليابانية الشاشة الجديدة بلوحة IPS بدقة 2160* 4096، ودقة عرض 4K، وعمق ألوان يصل إلى 10 بت.

وتتميز الشاشة الجديدة بقدرتها على عرض نطاق الألوان RG، وتغطية نطاق الألوان NTSC بنسبة تصل إلى 97.4%.

وستبلغ درجة السطوع في الشاشة الجديدة 350 قنديلةم2 في حين ستصل نسبة التباين إلى 1400:1.

وتتميز الشاشة الجديدة بوجود مستشعر مدمج للسطوع يعمل على مواءمة الشاشة بشكل مثالي في كافة الأوقات، كما تتميز بإمكانية ضبطها من ناحية الارتفاع والميل بطريقة تتناسب مع رغبة المستخدم.

وستحتوي الشاشة على منفذ HDMI، ومنفذ Display Port، بالإضافة إلى منفذ USB-C.

الجدير بالذكر أن الشركة اليابانية لم تقدم لنا أي معلومات حول سعر الشاشة الجديدة وموعد طرحها في الأسواق.

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