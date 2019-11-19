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لينوفو تدخل سباق نظارات الواقع المُعزز بكامل ثقلها 

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة لينوفو الصينية عن نظارة متطورة للواقع المعزز من المتوقع أن تكون واحدة من أفضل الأجهزة في هذا المجال في العالم.

وأكدت الشركة الصينية أنها صممت النظارة الجديدة لتمنح مستخدمي الحاسوب خصوصية في العمل أثناء قيامهم بالعمل في الأماكن العامة.

وستعمل النظارة الجديدة بمعالج Intel Core i7، ومعالج رسوميات Ge Force GTX، وستحتوي على 3 كاميرات.

كما ستحتوي النظارة الجديدة على عدسات تتيح للمستخدم عرض كافة المحتويات الموجودة على الشاشة على النظارة.

ومن خلال النظارة الجديدة سيكون المستخدم قادرا على تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، ولعب ألعاب الفيديو، نظرا لاحتوائها على مجموعة من البرمجيات التي تساعدها على أداء هذا الأمر.

يذكر أن لينوفو لم تقدم أي معلومات حول اسم النظارة الجديدة أو موعد إطلاقها أو سعرها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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