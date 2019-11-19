لينوفو تدخل سباق نظارات الواقع المُعزز بكامل ثقلها 

كشفت شركة لينوفو الصينية عن نظارة متطورة للواقع المعزز من المتوقع أن تكون واحدة من أفضل الأجهزة في هذا المجال في العالم.

وأكدت الشركة الصينية أنها صممت النظارة الجديدة لتمنح مستخدمي الحاسوب خصوصية في العمل أثناء قيامهم بالعمل في الأماكن العامة.

وستعمل النظارة الجديدة بمعالج Intel Core i7، ومعالج رسوميات Ge Force GTX، وستحتوي على 3 كاميرات.

كما ستحتوي النظارة الجديدة على عدسات تتيح للمستخدم عرض كافة المحتويات الموجودة على الشاشة على النظارة.

ومن خلال النظارة الجديدة سيكون المستخدم قادرا على تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، ولعب ألعاب الفيديو، نظرا لاحتوائها على مجموعة من البرمجيات التي تساعدها على أداء هذا الأمر.

يذكر أن لينوفو لم تقدم أي معلومات حول اسم النظارة الجديدة أو موعد إطلاقها أو سعرها.

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