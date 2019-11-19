إيرلندية تمتنع عن الطعام لعام كامل بسبب “كلمة”

امتنعت الشابة الإيرلندية ماديسون فولكر البالغة من العمر 16 عاما عن الأكل بعد أن وصفها زملاؤها بـ”البدينة”.

وبدأت بتناول النعناع والقشدة بشكل يومي وامتنعت عن تناول باقي أنواع الطعام مما تسبب بإصابتها بفقدان الشهية.

وبعد مدة من امتناعها عن تناول الطعام بدأت ماديسون تعاني من نوبات إغماء، كما بدأ يصيبها فشل في كبدها وكليتيها، مما دفعها لمحاولة الانتحار 3 مرات.

وبعد تردي حالتها الصحية قام والدها بعرضها على الطبيب والذي أكد إصابتها بمرض فقدان الشهية وبمرض الاكتئاب مما تسبب بانخفاض ووزنها من 60 إلى 40 كغ خلال فترة قصيرة.

وعلى الفور بدأ الأطباء بعلاج ماديسون من خلال وضع خطة تغذية لها، وإخضاعها لجلسات معالجة نفسية، واستجابت ماديسون للعلاج الذي وصفه لها الأطباء، وبدأت تستعيد عافيتها وصحتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية