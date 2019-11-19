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إيرلندية تمتنع عن الطعام لعام كامل بسبب “كلمة”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

امتنعت الشابة الإيرلندية ماديسون فولكر البالغة من العمر 16 عاما عن الأكل بعد أن وصفها زملاؤها بـ”البدينة”.

وبدأت بتناول النعناع والقشدة بشكل يومي وامتنعت عن تناول باقي أنواع الطعام مما تسبب بإصابتها بفقدان الشهية.

وبعد مدة من امتناعها عن تناول الطعام بدأت ماديسون تعاني من نوبات إغماء، كما بدأ يصيبها فشل في كبدها وكليتيها، مما دفعها لمحاولة الانتحار 3 مرات.

وبعد تردي حالتها الصحية قام والدها بعرضها على الطبيب والذي أكد إصابتها بمرض فقدان الشهية وبمرض الاكتئاب مما تسبب بانخفاض ووزنها من 60 إلى 40 كغ خلال فترة قصيرة.

وعلى الفور بدأ الأطباء بعلاج ماديسون من خلال وضع خطة تغذية لها، وإخضاعها لجلسات معالجة نفسية، واستجابت ماديسون للعلاج الذي وصفه لها الأطباء، وبدأت تستعيد عافيتها وصحتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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