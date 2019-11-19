ترشيح روبي لبطولة فيلم “السقوط في حلم سوسن”

استجابت الشركة المنتجة لفيلم السقوط في حلم سوسن لترشيح مخرج الفيلم أحمد الجندي للنجمة روبي للعب دور البطولة النسائية في هذا الفيلم.

وأكدت مصادر من داخل الشركة أن الفنانة روبي وافقت على أداء الدور، ويجري الاتفاق حاليا حول الأجر.

وسيلعب دور البطولة في فيلم السقوط في حلم سوسن النجم أحمد فهمي الذي يتابع مع المخرج كافة الأمور المتعلقة بالعمل.

وسيشارك في هذا الفيلم نخبة من النجوم أبرزهم مصطفى خاطر، بيومي فؤدان، ومحمد ثروت.

وفيلم السقوط في حلم سوسن فيلم فانتازيا وخيال علمي مدعم بمجموعة مواقف كوميدية.

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