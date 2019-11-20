العالم يحتفل باليوم العالمي للطفل

يحتفل العالم اليوم الموافق الـ20 من شهر نوفمبر باليوم العالمي للطفل ، الذي يتزامن مع تاريخ اعتماد إعلان حقوق الطفل عام 1959، واعتماد اتفاقية حقوق الطفل عام 1989.

وتحدد الاتفاقية، وهي المعاهدة الدولية التي صُدّق عليها كأحد اتفاقيات حقوق الإنسان، عددا من حقوق الطفل، ومنها حقوق الحياة والصحة والتعليم واللعب، وكذلك الحق في حياة أسرية، والحماية من العنف، وعدم التمييز، والاستماع لآرائهم.

هذا وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم لتعزيز الترابط الدولي، والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتحسين الرفاهية للأطفال.

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