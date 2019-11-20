فيفو تطلق هاتفا جديدا بكاميرا خلفية رباعية

كشفت شركة فيفو الصينية عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Vivo S1 Pro.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 655، وواجهة Funtouch OS 9.2، ونظام تشغيل Androied9 Pie.

وزودت الشركة الصينية الجهاز بشاشة Super AMOLED مقاس 6.38 بوصة، وبدقة عرض 1080 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، ومستشعر للبصمات.

في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية، حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل في حين ستأتي الكاميرا الثالثة والرابعة بدقة 2 ميغا بيكسل.

أما بالنسبة للذاكرة الداخلية فستأتي بسعة 128 غيغا بايت بينما ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 8 غيغا بايت.

وزودت الشركة الصينية الهاتف ببطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 18 واط، وسيحتوي الهاتف على منفذ USB C للشحن، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

يذكر أن الشركة الصينية أطلقت الهاتف في الفلبين بسعر 315 دولارا أمريكيا على أن تطلقه لاحقا في باقي أنحاء العالم.

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