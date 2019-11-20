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إليسا تتعاطف مع الصحفي معاذ عمارنة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة لها على صفحتها الرسمية في تويتر تظهر من خلالها وهي تغطي إحدى عينيها تضامنا مع الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة، وعلقت النجمة اللبنانية على الصورة بعبارة “كلنا معاذ عمارنة الله ينتقم منن”.

وكان الصحفي معاذ عمارنة قد أصيب يوم الجمعة الماضي برصاصة في عينيه أطلقها عليه جندي من جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء قيامه بتغطية فعالية مناهضة للاحتلال بقرية صوريف الواقعة في شمال الخليل.

واستنكر صحفيو فلسطين قيام سلطات الاحتلال بإطلاق النار على العمارنة البالغ من العمر 35 أثناء قيامه بعمله الصحفي، وأكدوا أن الصحفي التابع لوكالة سند كان يرتدي ثياب الصحافة وقت وقوع الحادثة.

الجدير بالذكر أن صحفيي فلسطين أطلقوا حملة تضامن مع العمارنة وحظيت هذه الحملة بتفاعل كبير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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