حوادث المدرجات.. عندما يتحوّل الحماس إلى أداة قتل

تعد الجماهير من العناصر الأساسية في لعبة كرة القدم، فهي التي تقوم ببث الحماس في نفوس اللاعبين من خلال الأهازيج التي تطلقها من على المدرجات، وأطلق العديد من المحليين واللاعبين على الجماهير اللاعب رقم 12 في حين اعتبرها البعض اللاعب رقم 1.

ولا تحلو مباريات القدم إلا بوجود الجماهير التي تحول الملعب لشعلة حماس بالنسبة لأصحاب الأرض، وكتلة من الرعب والخوف بالنسبة للفريق الضيف.

وتشكل المدرجات مكانا للالتقاء جماهير الفريقين المتنافسين، حيث يجلس كل جمهور في المكان المخصص له، ولكن التوتر والحساسية في بعض الأحيان يؤدي إلى حدوث كوارث في المدرجات.

وشهدت ملاعب كرة القدم العديد من الحوادث المؤسفة التي وقعت على المدرجات، بعضها كان بسبب المشاكل التي حدثت بين جمهور الفريقين، وبعضها كان بسبب التدافع أو انهيار المدرجات ومن خلال هذا التقرير سوف نستعرض مجموعة من حوادث المدرجات التي شهدتها ملاعب كرة القدم.

1- مأساة ملعب هليزبره 1989:

تعد هذه المأساة واحدة من أسوأ حوادث المدرجات في ملاعب كرة القدم، وقعت هذه الحادثة في ملعب هليزبره في مدينة شيفيلد الإنجليزية عام 1989، حيث تسبب التدافع بين جماهير فريقي ليفربول ونونتنغهام فورست والذي حدث بعد 6 دقائق من بداية المباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في وفاة 96 شخصا جراء الاختناق وإصابة أكثر من 766 آخرين.

2- كارثة ملعب هيسل 1985:

وقعت هذه الحادثة في 29 مايو 1989 في ملعب هيسل في بلجيكا، حيث تسبب الشغب الذي حدث بين جماهير جوفنتوس الإيطالي وجماهير ليفربول الإنجليزي قبل بداية المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بساعة واحدة بحدوث مأساة كبيرة، حيث قامت جماهير ليفربول بكسر السياج الفاصل بينهم وبين الفريق الإيطالي الأمر الذي أدى إلى هروب الجماهير الإيطالية باتجاه الجدار الصلب والذي لم يتحمل التدافع والعدد الكثير مما تسبب في انهياره ووفاة 39 شخصا منهم 32 من مشجعي يوفنتوس وإصابة أكثر من 600 شخص.

3- مذبحة بورسعيد 2012:

حادثة مأساوية شهدتها الملاعب المصرية في الأول من فبراير 2012، حيث تعرضت جماهير النادي الأهلي للجهوم وهي في المدرجات بعد انتهاء المباراة التي جمعت النادي الأهلي بالنادي المصري، حيث استخدم المهاجمون العصي والسلاح الأبيض مما تسبب بمقتل 74 مشجعا وإصابة آخرين.

4- مأساة ستاد الدفاع الجوي 2015:

كارثة حدثت يوم 8 فبراير 2015 راح ضحيتها 22 مشجعا من أولتراس نادي الزمالك المصري وذلك بعد أن وقع اشتباك بينهم وبين الشرطة التي حاولت منع المشجعين الذين لا يملكون بطاقات من الدخول إلى أرض الملعب مما أدى إلى تجمع الجماهير في ممر ضيق، وتسبب الازدحام وإلقاء القنابل المسيلة للدموع في حدوث حالات اختناق وموت في صفوف المشجعين.

5- حادثة ملعب آكرا الرئيسي 2001:

تعد هذه الحادثة من أسوأ الحوادث التي شهدتها ملاعب القارة السمراء، حيث قام رجال الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المشجعين المتواجدين في المدرجات بسبب الشغب مما أدى إلى وفاة 126 شخصا.

6- مجزرة ملعب 11 يونيو ليبيا 1996:

شهدت نهاية المباراة التي جمعت فريقي الاتحاد وأهلي طرابلس والتي حضرها حوالي 50 ألف متفرج مأساة كبيرة، فعقب إعلان الحكم عن نهاية المباراة حدث إطلاق نار كثيف في المدرجات أدى إلى وفاة 60 مشجعا وإصابة أكثر من 160 آخرين في حادثة وصفت بالأسوأ في تاريخ كرة القدم الليبية.

7- حادثة ملعب فورياني فرنسا 1992:

حادثة شهدها ملعب فورياني في فرنسا في شهر مايو 1992 حيث تسبب انهيار إحدى منصات الملعب بمقتل 18 مشجعا وإصابة أكثر من 2400 آخرين.

8- حريق ملعب برادفورد سيتي 1985:

شهدت مدرجات ملعب برادفورد سيتي حريقا ضخما خلال مباراة الفريق المحلي أمام لينكولن سيتي ضمن دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، وتسببت الحادثة بوفاة 56 شخصا وإصابة 250 آخرين.

The post حوادث المدرجات.. عندما يتحوّل الحماس إلى أداة قتل appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية