سماعة رأس لاسلكية بتصميم كلاسيكي من “ماستر ديناميك”

أماطت شركة ماستر ديناميك الأمريكية اللثام عن سماعة رأس جديدة ومميزة بتصميم كلاسيكي أطلقت عليها اسم MH40 Wireless.

وجاءت السماعة الجديدة بتصميم كلاسيكي، حيث صنعت بهيكل من الألمنيوم المغطى بالجلد، ووسادات فوم تثبت مغناطيسيا.

وقالت الشركة الأمريكية إن سماعتها الجديدة ستدعم تقنية Bluetooth 5.0، وسيصل وزنها إلى 276 غراما.

وتتميز السماعة الجديدة باحتوائها على وظيفة إلغاء الضوضاء، وببطاريتها التي تعمل لمدة 18 ساعة متواصلة، والتي تشحن من خلال منفذ USB C.

الجدير بالذكر أن شركة ماستر ديناميك الأمريكية ستطلق السماعة اللاسلكية الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى حوالي 300 دولار أمريكي فقط.

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