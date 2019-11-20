محكمة فرنسية تصدر حكما “لصالح البط ضد الإنسان”

في حادثة غير مألوفة رفضت محكمة بلدة داكس الفرنسية الدعوة التي رفعها جار مربية الطيور الفرنسية دومينيك دوت والذي اعتبر بأن الضجة التي يصدرها سرب البط الذي تملكه المربية الفرنسية حولت حياته لجحيم.

وقال جار دوت الذي انتقل إلى البلدة قبل عام إن سرب البط يعيش في حظيرة تبعد عنه حوالي 50 مترا، ويقلق راحته بشكل مستمر بسبب الأصوات التي يصدرها.

من جانبها أكدت محكمة البلدة أن سرب البط المكون من 60 بطة لا يصدر إزعاجا يفوق الحدود المقبولة، وبناء على هذا الأمر قامت برفض الدعوة، وحكمت لصالح سرب البط.

من جانبها عبرت دومينيك دوت مالكة البط عن سعادتها لفوز البط بهذه القضية، وقالت إنها لم تكن ترغب ببيع أو ذبح البط الخاص بها.

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